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Artvin'in Yusufeli ilçesinde büyük yangın çıktı!

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor. İlçede 50 evin de yandığı belirtiliyor.

DHA17 Mart 2021 Çarşamba 15:17 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 15:26
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Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde öğle saatlerinde ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak çevredeki evlere de sıçradı. İhbar üzerine köye, belediyeye ait itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin 50'ye yakın eve sıçradığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, "Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şu ana kadar 50'ye yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor" dedi.

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