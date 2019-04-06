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Asansör yetkili servislerine en az 500 bin liralık sigorta zorunluluğu geliyor

Asansör yetkili servisleri yeni zorunluluk geldi. Artık bakım, onarım ve servis hizmetiyle ilgili mesleki hata veya ihmaller nedeniyle doğacak zarar ve ziyan taleplerini karşılamak üzere en az 500 bin liralık mesleki sorumluluk sigortası yaptıracak.

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Asansör yetkili servislerinin, bakım, onarım ve servis hizmetiyle ilgili mesleki hata veya ihmaller nedeniyle ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak üzere en az 500 bin liralık mesleki sorumluluk sigortası yaptırması gerekecek.
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği, Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Yönetmelikle asansörlerin tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve satış sonrası hizmetleri, hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesine ilişkin kurallar yeniden düzenlendi.
 
Buna göre, piyasaya arz edilen her asansör için tescil başvuruları, asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla 60 gün içinde yapılacak.
 
Periyodik kontrol neticesinde güvensiz olarak tanımlanan ve kırmızı bilgi etiketi iliştirilen asansöre, kusurlu, hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilinceye kadar bakım hizmeti verilemeyecek. Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, bu süre zarfında bina sorumlusundan aylık bakım ücreti talebinde bulunamayacak.
 
Asansörün arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenecek.
 
Yetkili servis, kendisi tarafından asansöre verilen bakım, onarım ve servis hizmetiyle ilgili mesleki hata veya ihmaller nedeniyle bina sorumlusu ve üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak üzere en az 500 bin liralık mesleki sorumluluk sigortası yaptıracak. Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak mesleki sorumluluk sigortasının değeri, o yıl için ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Yönetmeliğin bu düzenlemesi, 12 ay sonra yürürlüğe girecek.
 
Güvenlik seviyesi artırılan mevcut veya 15 Ağustos 2004-24 Haziran 2015 döneminde piyasaya arz edilmesine rağmen kayıt altına alınmamış asansörler, bir defaya mahsus olmak ilgili idare tarafından tescil edilecek. 

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