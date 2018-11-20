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Asansörde mahsur kalan 6 kişi 84 kat düştü

ABD'nin Chicago kentinde bir gökdelenin asansöründe mahsur kalan ve 84 kat düşen 6 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

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ABD'nin Chicago kentinde bir gökdelenin asansöründe mahsur kalan ve 84 kat düşen 6 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

BBC'nin haberine göre, John Hancock Merkezi'nde cuma sabahı meydana gelen olayda gökdelenin 95. katından asansöre binen ve aralarında hamile bir kadın bulunan 6 kişi, 11. kata kadar düştü.

Kazadan yara almadan kurtulan grup, acil durum ekiplerini yönlendirmeleri için arkadaşlarına mesaj attı ve 3 saat süren operasyonla asansörden kurtarıldı.

Grubu kurtarmak için 11. kattaki garajın duvarında asansöre ulaşmak için bir delik açıldı.

Halatlı vinçteki arızadan kaynaklandığı düşünülen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazazedelerden 50 yaşındaki Jaime Montemayor, asansörün önce normal biçimde inerken aniden düşmeye başladığını belirterek "Öleceğimizi düşündüm." diye konuştu.

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