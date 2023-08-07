ASAT'ın ''vanası kapalıymış'' açıklamasına yalanlama: Yasal süreç başlatılacak

Alanya'da bir vatandaş, 34 gün boyunca evinde su olmadığını ileri sürerek ASAT Alanya Şubesi'ne gitmişti. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, vatandaşın isyan ederek yanında getirdiği boş bidonları kurumun içinde fırlattığı görülmüştü.

BELEDİYE VANANIN KAPALI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ



Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü, vatandaşın vanasının kapalı olduğunu belirtip, "Şahsın iddia ettiği gibi uzun süren su kesintisi yaşanmamıştı" açıklamasında bulunmuştu.

Açıklamada, "4 Ağustos Cuma günü, ASAT Alanya şubemize gelerek kamu malına zarar veren ve diğer abonelerin hizmet almasını bir süreliğine engelleyen şahsın, 'suyum akmıyor' diye şikayetçi olduğu aboneliğin bulunduğu ev, olayın hemen sonrasında kontrol edilmiş, ana giriş vanasının kapalı olduğu görülmüştür. Bina girişinde su kesintisi ya da basınç düşüklüğünün olmadığı tespit edilmiştir. Kayıtlar incelendiğinde, abonenin 2023 yılı içerisinde aylık standart su tükettiği görülmüştür. Kayıtlarımızda bölgede kısa süreli elektrik kesintisi, şebekede meydana gelen arızalar ve aşırı su tüketiminden kaynaklı su kesintileri meydana gelmiş olsa bile şahsın iddia ettiği gibi uzun süren su kesintisi yaşanmamıştır. Kurumumuzun verdiği hizmeti karalamaya yönelik yapılan bu olayla ilgili gereken yasal işlemler başlatılacaktır." ifadelerine yer verildi.

BELEDİYENİN İDDİASINA YALANLAMA: YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK



Belediyenin 'vana kapalı' açıklaması vatandaşın avukatı tarafından yalanlandı.

Avukat Mehmet Değirmenci yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"04.08.2023 tarihinde meydana gelen hadise sonrasında müvekkilim Barış Bütün hakkında sistematik bir şekilde itibarsızlaştırmaya yönelik algı operasyonları yapılmaktadır. Halk ve medya karşısında tepki alan ASAT kurumu müvekkilin mağduriyetini giderip özür dilemeleri gerekirken ASAT Alanya Müdürü Ümit Demirel basına kendilerinden kaynaklı bir problem olmadığı, müvekkilin herhangi bir su sıkıntısı çekmediği gibi açıklamalarda bulunmuştur.

Toplum nezdinde karşılığı olmayan iddialar ile bulunduğu kurum ve kendisi adına talihsiz açıklamalarda bulunarak müvekkili zan altında bırakmaya çalışmıştır. Müvekkilim Barış Bütün'ün su problemi olmadığı, ana bina giriş kapısındaki vanasının kapalı olduğu gibi asılsız iddialar basına servis edilmiştir.

Bununla kalmayıp daha da ileri gidilerek belli başlı kişilerce yerel seçimler öncesi mevcut belediyeye karşı bir siyasi mizansen sergilediği, müvekkilin belli bir zümrenin kuklası olarak gösterilmeye çalışıldığı görülmüştür.

Tüm bu itibarsızlaştırma çalışmalarının karşılığında açıklama yapma zorunluluğumuz doğmuştur.

Müvekkili toplum nazarında itibarsızlaştırmaya yönelik söylemlerde bulunan şahıslar hakkında yasal süreç başlatılacaktır. Kamuoyuna duyurulur."