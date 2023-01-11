Asayiş operasyonları ses getirdi: 4 bin 672 şüpheli tutuklandı

İzmir'de 2022 yılında gerçekleşen 179 bin 180 asayiş olayında, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4 bin 672'si tutuklandı. Öte yandan kentte gerçekleştirilen uluslar arası telefon dolandırıcılığı ve tapu, araç, saat dolandırıcılığı gibi önemli operasyonlar da ses getirdi.

İzmir Valiliği, kentte gerçekleşen asayiş olayları ile ilgili verileri paylaşarak, operasyonlarda haklarında işlem yapılan ve tutuklanan şüphelilerin sayılarını açıkladı. Açıklamaya göre, İzmir'de 2022 yılında gerçekleşen 179 bin 180 asayiş olayında, 160 bin 154 şüpheliye adli işlem yapılırken, çeşitli suçlardan gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 bin 672 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çeşitli uygulama ve denetimlerde, 6 milyon 139 bin 762 sorgulama yapılırken, çeşitli suçlardan aranması bulunan 33 bin 924 şahıs yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise, 2 uzun namlulu silah, 3 bin 244 tabanca, bin 469 av tüfeği, bin 784 kurusıkı tabanca ve 95 pompalı tüfek olmak üzere 6 bin 594 silah ele geçirildi. Kabahatler Kanunu çerçevesinde ise 26 bin 763 şahsa idari işlem uygulandığı kaydedildi.

Öte yandan 2022 yılında, uluslar arası telefon dolandırıcılığı ve tapu, araç, saat dolandırıcılığı gibi 2 ayrı operasyon gerçekleştiren ekipler, operasyonlar çerçevesinde 2 ayrı suç örgütünü çökertti. Yine bu operasyonlarda toplam 59 şüpheli tutuklandı.