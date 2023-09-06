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  • Asel bebek için seferberlik sürüyor... Vali Kumbuzoğlu: Çamur ve balçık arama çalışmalarını zorlaştırıyor
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Asel bebek için seferberlik sürüyor... Vali Kumbuzoğlu: Çamur ve balçık arama çalışmalarını zorlaştırıyor

Aksaray'da sağanak sonrası Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Konuyla alakalı konuşan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 'Çamur ve balçık arama çalışmalarını zorlaştırıyor.' ifadelerini kullandı.

6 Eylül 2023 Çarşamba 19:13 - Güncelleme:
Asel bebek için seferberlik sürüyor... Vali Kumbuzoğlu: Çamur ve balçık arama çalışmalarını zorlaştırıyor
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Aksaray'da pazar akşam başlayan sağanak sonrası Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Asel bebeğin bulunması için bölgede adım adım tarama yapıyor.

"ÇAMUR VE BALÇIK ARAMA ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRIYOR"

Yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Karasal olarak yaptığımız bütün arama çalışmalarında maalesef çok dikenli sahalar, ağaçlar, molozlar var. Çamur ve balçık arama çalışmalarını zorlaştırıyor. " dedi.

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