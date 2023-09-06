Aksaray'da pazar akşam başlayan sağanak sonrası Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Asel bebeğin bulunması için bölgede adım adım tarama yapıyor.

Yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Karasal olarak yaptığımız bütün arama çalışmalarında maalesef çok dikenli sahalar, ağaçlar, molozlar var. Çamur ve balçık arama çalışmalarını zorlaştırıyor. " dedi.