Ekipler, Asel bebeğin bulunması için bölgede adım adım tarama yapıyor."ÇAMUR VE BALÇIK ARAMA ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRIYOR"
Yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Karasal olarak yaptığımız bütün arama çalışmalarında maalesef çok dikenli sahalar, ağaçlar, molozlar var. Çamur ve balçık arama çalışmalarını zorlaştırıyor. " dedi.
#CANLI Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu (@malikumbuzoglu): Karasal olarak yaptığımız bütün arama çalışmalarında maalesef çok dikenli sahalar, ağaçlar, molozlar var. Bunlar, bizim arama ve çalışmalarımızı engellemektedir. pic.twitter.com/NvrPf4T0QG— 24 TV (@yirmidorttv) September 6, 2023