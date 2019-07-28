ASELSAN geliştirdi! 'ATOM' göreve başlıyor

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 27 Aralık 2017'de imzalanan 35 mm Hava Savunma Sistem Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Tedariki Sözleşmesi kapsamında, ilk teslimat kalemi olan 35 mm Parçacıklı Mühimmat (Atom) kabulü, Milli Savunma Bakanlığı Karapınar Atıs? Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı Atıs? Poligonu'nda icra edilen testlerle tamamlandı.

Proje için ASELSAN Macunköy yerleşkesinde tapa otomatize üretim hattı kuruldu.

Sayıları hızla artan seyir füzesi, havadan karaya füzeler, insansız hava araçları ve benzeri hava tehditlerine karşı namlulu silah sistemlerinin etkinlik düzeylerinin artırılması amacıyla yeni nesil programlanabilir parçacıklı mühimmat kullanımı gündeme geldi. Hava tehdit unsurunun yüksek kinetik enerjiye ve penetrasyon yeteneğine sahip parçacıklardan oluşan bir bulut içerisinde bırakılmasına dayalı söz konusu mühimmat konsepti; klasik mühimmat tipleri ile etkinlik sağlanamayan birçok hava tehdidine karşı maliyet-etkin hava savunma çözümü sağlıyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen dip tapalı bir akıllı mu?himmat olan Atom, parçacıklı mühimmat ile birlikte kullanıldığında namlulu silahların etkinliği önemli ölçüde artarak küçük ve hızlı hedeflere karşı etkinlik sağlıyor. Atom, hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat c?ıkıs? hızına göre düzeltmeli zaman programlama yetenekleri sayesinde yüksek vuruş hassasiyeti yakalıyor.

FARKLI GÖREVLER İÇİN FARKLI ATOM

Geliştirilmiş parçacık saçılımına sahip Atom, 4 kilometre etkili menzille, elektromanyetik karıştırmaya karşı dayanıklı görev yapıyor.

Atom'un görevlere yönelik 3 farklı versiyonu bulunuyor.

Atom 35 mm Hava Savunma; havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava aracı (İHA), savaş uçakları, helikopterler, çeşitli kara hedeflerine karşı etkinlik gösteriyor.

Atom 35 mm ZMA; ana muharebe tankları, zırhlı muharebe araçları, hafif zırhlı/zırhsız araçlar, piyade birlikleri, bina, korunak ve benzeri sabit hedefler, sütre gerisinden taarruz eden birlikler ve İHA'ları etkisiz hale getiriyor.

Atom 35 mm C-RAM; havan mühimmatları, roketler ve İHA'lara karşı kullanılıyor.

"FÜZE AVCISI" VE "KORKUT"A GÜÇ KATACAK

Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi hedefi için önemli bir kilometre taşı olan 35 milimetre Hava Savunma Sistemleri Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Tedariki Projesi Sözleşmesi kapsamında, havadan karaya füzelere karşı etkinliğini kanıtlayan ve "Füze Avcısı" unvanını kazanan hava savunma top sistemlerinin seri üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilecek sistemler Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına teslim edilecek.

Seri üretimi devam eden Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi'nde (Korkut) de parçacıklı mühimmatlar kullanılabiliyor.