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ASELSAN Genel Müdürlüğü'ne atanan isim belli oldu

ASELSAN'da genel müdürlük görevine Ahmet Akyol getirildi.

AA22 Haziran 2023 Perşembe 20:03 - Güncelleme:
ASELSAN Genel Müdürlüğü'ne atanan isim belli oldu
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ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Savunma Sanayii Başkanlığına atanması nedeniyle ASELSAN Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan Haluk Görgün'ün yerine, Yönetim Kurulu kararıyla Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akyol atandı.

Akyol, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 2005 yılında mezun oldu. Stanford Üniversitesi'nde İnovasyon Liderlik eğitimi alan Akyol, Cranfield Üniversitesinde elektro-optik ve haberleşme konularında eğitimlere katıldı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Kamu Yönetimi yüksek lisans eğitimini tamamlayan Akyol, tez çalışmalarına devam ediyor.

Akyol, 2007-2022 yıllarında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK, HAVELSAN, Quantum3D'de, mühendis, müdür, müşavir, yönetim kurulu üyesi ve başkan vekili gibi farklı görevlerde bulundu. 2018 yılında atandığı Savunma Sanayii Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Daire Başkanlığı görevine 3 yıl süreyle devam eden Akyol, 2021-2022 yıllarında ise yine Savunma Sanayii Başkanlığında Elektronik Harp ve Radar Sistemleri (EHRS) Daire Başkanlığı görevini yürüttü.

Savunma Sanayii Başkanlığındaki görevlerinin ardından 2022 yılı haziran ayında ASELSAN Yönetim Kurulu kararı ile ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanlığı görevine atanan Akyol, TÜBİTAK-SAGE Yönetim Kurulu üyeliği ve Türkiye'yi temsilen NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (STO) Sensör ve Elektronik Paneli kurul üyeliğini sürdürüyor.

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