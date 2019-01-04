ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kuruluyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün'ün katılımıyla savunma sanayinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM) ile ASELSAN arasında şirketin Macunköy Tesisleri'ndeki iş birliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi.

"İnşallah bu bir numune olacak"

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, önemi ve anlamı açısından protokolün ASELSAN tesislerinde imzalanmasından dolayı yetkililere teşekkürlerini ileterek, öğrencilerin bu tesisi sadece gezmesinin bile ufuklarını geliştireceğini vurguladı.

Söz konusu çağa çok farklı isimler verildiğini, bunlardan birinin de "tekillik çağı" olduğunu anlatan Selçuk, "Yani dijital, fiziksel ve biyolojik olanın aynı bedende, vücutta olacağı bir çağdan söz ediyoruz. Buradaki makinelerin aynı zamanda biyolojik ve dijital olanı da içine aldığı bir gelecekten söz ediyoruz. Belki 15-20 sene sonra bu üçünün bir arada olduğu makine, teçhizat ve aksamları burada görme imkanımız da olacak. Böyle bir geleceğe hazırlanan çocukların da hak ettiği bazı değerler var ve biz o değerleri vermekle mükellef olan insanlarız. Çünkü belirli makamlarda oturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurumları, insanları bir araya getirme hedefi

Bakan Selçuk, bugün günlük hayatta görülen birçok araç ve gerecin "uzaydan gelen bilim" olarak tasvir edildiğini belirterek, özellikle NASA'nın bazı çalışmaları, astronotlar ve uzaydaki ihtiyaçlar için geliştirilen pek çok araç gerecin "tencere-tava", "nabız ölçer" gibi günlük hayatın içerisine girdiğini dile getirdi.

Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"Eminim ki burada üretilen bazı şeyler bizim Organize Sanayi Bölgemizdeki sıradan üreticilerin ihtiyaçlarını da doyuracak birtakım bilgileri içerecektir. Bu anlamda belki şunu söylemek lazım, biz bağımsız olarak çalışma konusunda elbette bazı yetkinliklere sahibiz ama bu çağın takım olma, ekip olma becerisi öne çıktığı bir çağ olduğu rahatlıkla söylenebilir. Aslında takım olma sadece insanlar arasında değil kurumlar arasında da bir takım olmadan çok rahatlıkla söz edilebilir. Ekip olmamız ve bir ekosisteme ortak olarak hizmet etmemiz gerekiyor.

Eğer biz bu ekosistemi kurar ve bir habitat yeşertebilirsek herkes bulunduğu yerde ürettiği katma değeri aritmetik olarak artırmak değil artık tekillik çağının gerektirdiği üssel bir artışla ortaya koyma zaruretiyle karşı karşıya gelecektir. Çünkü bizim artık aritmetik ya da geometrik artışla dünyayla rekabet etme ihtimalimiz çok da kalmadı. Yeni teknolojilerin sağladığı imkanlarla üssel birtakım değişimler, dönüşümler yapmak çok mümkün. O da bu ekosistemi getirmekle mümkün oluyor. Yani kurumları, insanları bir araya getirmek ve bir senkronizasyon oluşturmak. Bu anlamda burada bu atmosferdeki yapının bunu doğuracağı konusundaki kanaatim çok güçlü."

Bakan Selçuk, çalışmada emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, "Çok değerli arkadaşım, dostum, Bakan Yardımcımız Mahmut (Özer) Bey'in bu konuyla ilgili ısrarı, peş peşe yaptığı birtakım görüşmeler ve bu meselenin hayat geçebilmesi için gösterdiği üstün gayret ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzün bu konudaki çabası çok takdire değer. İnşallah bu bir numune olacak ve bununla ilgili benzer kuruluşlarımızda benzer atılımlar hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise protokolün bir başlangıç olduğunu söyledi.

Mesleki ve teknik eğitimin yıllarca konuşulan ancak önemli başarı sağlanamayan alanlar arasında bulunduğuna işaret eden Demir, eksikleri gündeme getirirken çözüm üretmenin de çok önem taşıdığını belirtti.

"Diğer şirketlerimizi de harekete geçireceğiz"

Demir, "Mesleki ve teknik eğitimde iş birliğinin sadece ASELSAN'da değil, savunma sanayisinin genelinde hakim olması için başkanlık olarak diğer şirketlerimizi de harekete geçireceğimizi belirtmek istiyorum. Diğer şirketlerimizde de bu yönde bir iştahın, çabanın, gayretin olduğunu biliyorum. Bir hafta içinde inşallah başka neticeler de alacağız." dedi.

Şirketler olarak öğretmenlere de kapılarının açık olacağını dile getiren Demir, şirket çalışanlarından alanını iyi bilen, eğitimde istihdam edilebileceklere yönelik bir geçişkenliği sağlamayı da önemli gördüklerini ifade etti.

"Nitelikli iş gücüne katkı sağlamış olacağız"

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün de, protokol ile savunma sanayisinin ihtiyaçlarına yönelik nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi yönünde mesleki ve teknik eğitimin iyileştirilmesi için önemli bir adım attıklarını, açılacak ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde anadolu teknik programını uygulamayı hedeflediklerini söyledi.

Okulda, savunma elektronik sistemleri ve savunma mekanik sistemleri programları açacaklarını dile getiren Görgün, öğretim programlarını savunma sanayisinin ihtiyaçlarına uygun olarak genel müdürlük ile birlikte geliştirip, güncelleyeceklerini belirtti. Görgün, şöyle konuştu:

"Açacağımız okul ve yapacağımız çalışmalarla hem ASELSAN'ın hem de diğer savunma sanayisi firmalarının ve alt yüklenicilerimizin ihtiyacı olan nitelikli iş gücüne katkı sağlamış olacağız. Bu projenin savunma sanayisi ekosisteminin gelişimi için çok önemli bir model olacağı inancı taşıyoruz. Uzun soluklu olan bu çalışmalarla teknik eğitim almak isteyen ülkemiz gençlerine yeni bir yol açarak onların hedeflerine katkı sağlayacak olmak bizi umutlandırıyor."

Ortaöğretimde savunma sistemleri alanındaki ilk lise

İmzalanan protokolle MTEGM ve ASELSAN iş birliğiyle savunma sanayine yönelik nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla yapılacak mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri belirlendi. Protokol kapsamında ASELSAN ile Türkiye'nin ortaöğretim alanında savunma sanayi sistemlerine yönelik ilk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak.

Açılacak ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, "Elektrik-Elektronik Teknolojisi", "Makine Teknolojisi" alanları ile "Savunma Elektronik Sistemleri" ve "Savunma Mekanik Sistemleri" dalı programları açılacak. Söz konusu dalların öğretim programları savunma sanayi ihtiyaçlarına yönelik olarak ASELSAN ve MTEGM tarafından oluşturulacak bir çalışma ekibiyle geliştirilip, güncellenecek.

Alan/dal derslerinden uygun bulunanlar ASELSAN eğiticileri ve uzmanlarınca verilecek. Okulun alan öğrencilerinden uygun olanlara ASELSAN tesislerinde staj imkanı da sağlanacak.

Okul atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması, desteklenmesi, okul alan mezunlarının ASELSAN'da istihdamlarına öncelik sağlanması, okulun başarılı öğrencilerine burs verilmesi, okula temrinlik malzeme desteğinin sağlanması, okul mezunlarından uygun bulunanlara, araştırma üniversitelerinin ASELSAN'ın ilgi alanına giren mühendislik bölümlerinde öğrenim görmeleri halinde, yükseköğrenimleri sırasında burs verilmesi gibi faaliyetler de protokol kapsamında ASELSAN tarafından gerçekleştirilecek.