ASELSAN'dan ağır sınıf insansız kara aracı hamlesi

27 Mayıs 2020 Çarşamba 11:12 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 11:12

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kara platformlarında kullanılan pek çok sistemde imzası bulunan ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde yer alan, idame edilen ve güncel teknolojiye göre geliştirilen tank ve zırhlı araçlar başta olmak üzere, tüm silah sistemlerini her an muharebeye hazır tutmak, geliştireceği teknolojilerle gelecek ihtiyaçların karşılanmasına öncülük etmek amacıyla çalışmalar yürütüyor.

ASELSAN, kara platformları alanında son olarak 2 önemli sözleşmede sorumluluk üstlendi.

Güvenlik güçlerinin envanterine katılacak 6x6 ve 8x8 Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırh Araçların (ÖMTTZA) komuta kontrol, haberleşme, uzaktan komutalı Sarp ve Nefer silah kuleleri, seyrüsefer, elektro optik ve kara radar sistemlerini içeren görev donanımlarını üretecek ASELSAN, ayrıca envanterdeki zırhlı muharebe araçlarının modernizasyonunu gerçekleştirecek.

ÖMTTZA Projesi kapsamında araçlara entegre edilecek 25 milimetre Nefer Silah Sistemi ve ANS-420K Taktik Seviye Konum Belirleme Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk defa girecek.

- Kara muharebelerinin kurallarını değiştirecek

Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Modernizasyon Projesi'nde ise ana yüklenici olarak görevlendirilen ASELSAN, zırhlı muharebe araçları için özgün olarak geliştirdiği Nefer 25 Milimetre Silah Sistemi'ni de piyade sınıfının kullanımına sunacak.

ASELSAN sistemleri ile diğer paydaşlara ait zırh, koruma astarı, mayın koruma, Otomatik Yangın Söndürme Sistemi, Kimyasal-Biyolojik-Radyolojik-Nükleer Sistemi, klima gibi alt sistemleri de ana yüklenici sorumluluğunda ve tüm sistem sorumlusu olarak araçlara entegre edilecek.

Proje kapsamında ayrıca insansız kara aracı (İKA) uygulaması ve Pulat Aktif Koruma Sistemi'nin entegrasyonu konularında öz kaynaklı olarak teknoloji gösterimi çalışmaları yürütülecek. ZMA Modernizasyonu Projesi, ASELSAN'ın zırhlı araçların bütününe yönelik faaliyetlerin yönetiminden sorumlu olması nedeniyle özel bir yere sahip bulunuyor.

Gelecek dönemde İKA'ların da insansız hava araçlarında (İHA) olduğu gibi kara muharebelerinin kurallarını değiştireceği beklentisi doğrultusunda ASELSAN'ın bu konuya daha fazla kaynak ve efor ayırarak özellikle ağır sınıf İKA'lar için gerekli teknolojik altyapıyı kazanması Türk savunma sanayisi açısından kritik önem taşıyor.

- Orta sınıf İKA için geri sayım

ASELSAN, geleceğin savaş alanlarında yaygın şekilde kullanılacak, uzaktan kontrol edilebilen, kendi başına karar verme ve uygulama yeteneğine sahip, her türlü koşulda görev yapabilen, değişik boyutlarda insansız sistemlerin geliştirilmesine ve üretilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

İnsansız hava, deniz ve kara araçları, bomba imha robotları uzun yıllardır kullanılan ASELSAN, orta sınıf 2'nci seviye İKA'lar için de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzalamıştı. Katmerciler'in de platform üreticisi olduğu projeyle silahlı İKA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.