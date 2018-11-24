ASELSAN'dan Türkiye'de bir ilk: Afet uyarıları için siren ve ezan sistemi bütünleştirilecek
Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında geliştirilen 'İkaz ve Alarm Sistemlerinin Merkezi Ezan Sistemine Entegre Edilmesi' projesi kapsamında protokol imzalandı. ASELSAN tecrübesiyle üretilen yazılım, telsiz sistemi aracılığıyla ildeki 10 bölge aktarıcısına monte edilecek, camilerden ikaz ve anons yapılabilecek.
- AA
Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli'de nüfusun ve yeni yerleşim yerlerinin artmasıyla yetersiz kaldığı düşünülen siren sisteminin, merkezi ezan sistemiyle entegre edilmek üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından "İkaz ve Alarm Sistemlerinin Merkezi Ezan Sistemine Entegre Edilmesi" projesi geliştirildi.
AFET MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜFTÜLÜK SORUMLU OLACAK
Türkiye'de ilk defa Kocaeli'de uygulanacak ve kentin tümüne hizmet vermek üzere tasarlanan proje, Aselsan tarafından üretilen yazılımın telsiz sisteminin 10 bölge aktarıcısına monte edilmesiyle camilerden ikaz, anons yapabilme imkanını sağlayacak. Protokole göre, bölge aktarıcılarındaki cihazların montajı ve bakımlarını İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, camilerdeki cihazların çalışır halde tutulmasının sorumluluğu İl Müftülüğü tarafından sağlanacak.
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