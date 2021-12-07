ASELSAN'dan iddialara yalanlama! ''Gerçeği yansıtmıyor''

AA 7 Aralık 2021 Salı 23:25 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 23:25

ASELSAN hakkında bazı basın yayın organlarında yapılan asılsız haberlere yönelik, şirketten yapılan açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca yapılan açıklamada çıkan asılsız haberler ve paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlatılacağı bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, ASELSAN ile ilgili kaynağı belli olmayan iddiaların dile getirildiği belirtildi.

Vatandaşların bağışlarıyla kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı iddialarının hiçbir gerçeklik payı taşımadığı kaydedilen açıklamada, "Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır." ifadesine yer verildi.