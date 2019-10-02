Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, hibe desteğinden yararlandırılacak, asgari 5 milyar lira sabit yatırım tutarında ve komple yeni yatırım niteliğindeki yatırım projeleri ilişkin olarak, Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu'nda tanımlanan yatırımcılar ile özel hukuka tabi yatırım proje sözleşmelerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı imzalayacak.