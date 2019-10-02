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Asgari 5 milyar liralık yatırımlara bakan imza atacak

Hibe desteğinden yararlandırılacak asgari 5 milyar lira sabit yatırım tutarındaki projelerde sözleşme imzalama yetkisi Sanayi ve Teknoloji Bakanına verildi.

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, hibe desteğinden yararlandırılacak, asgari 5 milyar lira sabit yatırım tutarında ve komple yeni yatırım niteliğindeki yatırım projeleri ilişkin olarak, Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu'nda tanımlanan yatırımcılar ile özel hukuka tabi yatırım proje sözleşmelerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı imzalayacak.

Yangında tüpün patladığı an kamerada

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