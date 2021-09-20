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Aşı karşıtı gazeteci Erol Kes, koronavirüsten hayatını kaybetti

Denizli'de gazeteci Erol Kes (56), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kes'in aşı karşıtı olduğu, yakınlarının ısrarına rağmen kararından vazgeçmediği belirtildi.

DHA20 Eylül 2021 Pazartesi 12:22 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 12:22
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Denizli'de yerel bir internet sitesinin kurucusu olan gazeteci Erol Kes, yaklaşık 2 hafta önce boğaz ağrısı ve öksürük şikayetiyle Denizli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Testler sonucu Kes'e koronavirüs teşhisi konuldu. Evinde karantinaya giren Kes, fenalaşması üzerine Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kes, durumunun ağırlaşması nedeniyle 12 Eylül'de entübe edildi. Evli ve 2 çocuk babası Kes, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kes'in aşı karşıtı olduğu, yakınlarının ısrarına rağmen kararından vazgeçmediği belirtildi. Denizli Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada da "Koronavirüs nedeniyle tedavi gören meslektaşımız Erol Kes'in vefat haberini aldık. Başımız sağ olsun. Ailesine yakınlarına ve sevenlerine sabırlar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Kes'in cenazesi, bugün öğle vakti Asri Mezarlık Camii'nde kılınacak namazın ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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