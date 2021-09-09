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Aşı karşıtlarının düzenleyeceği mitinge bulaş riski nedeniyle izin verilmedi

Maltepe Kaymakamlığı, Maltepe Miting Alanı'nda yapılacağı duyurulan mitinge yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında izin verilmediğini duyurdu.

AA9 Eylül 2021 Perşembe 15:32 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 15:33
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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Maltepe Kaymakamlığının izinleriyle 11 Eylül Cumartesi günü Maltepe Miting Alanı'nda "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" konulu bir miting düzenleneceği yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Söz konusu etkinliğin düzenlenmesi için izin verilmesi talebiyle Anadolu Birliği Partisi tarafından 23 Ağustos tarihinde başvuru yapıldığı, ancak toplu yapılacak etkinliklerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaş riskini artıracağı ve salgınla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilerek izin verilmediği kaydedildi.

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