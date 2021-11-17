''Aşı konusunda sosyal medyadaki olumsuz algılara karşı dikkatli olun''

AA 17 Kasım 2021 Çarşamba 12:59 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 12:59

Haftalık Kovid-19 vaka sayılarında, 30 Ekim-5 Kasım tarihlerinde vaka yoğunluğu 100 binde 102,09 ile Türkiye'de en çok artan il Sinop'ta, özellikle ikinci doz aşıların yaptırılması çağrısında bulunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Yalçın Atlı, AA muhabirine, yaptıkları çalışmalarla son birkaç aylık süreçte kentteki vaka sayılarını belirli bir noktada tutmayı başardıklarını söyledi.

Bakanlığın son açıkladığı tabloda ise hiç arzu etmedikleri bir veriyle karşı karşıya kaldıklarını anlatan Atlı, "Vaka sayılarının artmasında ilimizde yaşanan sosyal hareketlilik önemli etken oldu." dedi.

Atlı, rehavet, evlerde ve sosyal mekanlarda bir araya gelme gibi durumların da vaka artışlarına sebep olduğuna dikkati çekerek, özellikle ikinci doz ve hatırlatma aşılarında daha duyarlı olunması gerektiğine işaret etti.

Sinopluların aşı konusunda oldukça duyarlı olduklarını dile getiren Atlı, şu ifadeleri kullandı:



"Vaka sayılarımız artıyor ama biz mutlaka aşılarımızı olmalıyız. Sosyal medyada aşıyla ilgili çıkan olumsuz algılara kulak asılmamalı. Çünkü bunların hiçbir bilimsel dayanağı yok. Gebelerimiz sosyal medyada yayılan bu bilgi kirliliği nedeniyle aşılarını olmayarak hayatlarını kaybetti. Vaka artışını önlemede kişisel tedbirler çok önemli ama en önemlisi de aşı olmak. İkinci doz ve hatırlatma aşılarımızı geciktirmeden yaptırmalıyız."

Kentte birinci doz aşısını yaptıranların oranının bir hayli yüksek olduğunun altını çizen Atlı, şunları kaydetti:

"İkinci doz aşı oranını da yükseltmemiz gerekiyor. Burada sosyal medyadaki asılsız bilgi kirliliği vatandaşlarımız üzerinde etkili oluyor. Mesela birinci doz sonrası aşıların klasik yan etkileri olur. Ateş, kas ağrısı, bulantı gibi. Bazı vatandaşlarımız birinci doz aşı sonrası bu etkilerle karşı karşıya kalabiliyor. Sosyal medya baskısı da buna eklenince ikinci dozu olmaya korkuyorlar. Halbuki ikinci doz aşıda bu tür etkileri yaşamayacaklar."