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  • 9 Temmuz koronavirüs tablosu belli oldu! İşte günlük vaka sayısı
Güncel

9 Temmuz koronavirüs tablosu belli oldu! İşte günlük vaka sayısı

Son 24 saatte 228 bin 826 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı. 59 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Bakan Koca, aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayılarının artmaya başladığını söyledi.

9 Temmuz 2021 Cuma 20:29 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 20:35
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COVID-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 827 bin 975 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun." dedi.

Böylece Muğla ile birlikte 2 ilde daha aşılamada yüzde 75 sınırı aşılmış oldu.

"Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı"

Bakan Koca, aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayılarının artmaya başladığını söyledi. "Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez. Randevu alıp aşımızı olalım." uyarısında bulundu.

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