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Aşı olmayan matematik öğretmeni koronavirüse yenik düştü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aşı olmayan 42 yaşındaki Murat Eken, koronavirüsten yaşamını yitirdi.

DHA26 Ekim 2021 Salı 17:32 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 17:32
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Ereğli'de özel bir etüt merkezinde matematik öğretmeni olan Murat Eken, yaklaşık bir ay önce koronavirüse yakalandı. Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Murat Eken, geçen hafta entübe edildi. Eken, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eken'in cenazesi Elmatepe Mahallesi'nde bulunan Yarma Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası Eken'in aşı olmadığı öğrenilirken, Elmatepe Mahalle Muhtarı Yüksel Erkez, herkesin aşı olma konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini söyledi.

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