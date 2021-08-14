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Aşı olmayı 3 kez reddeden Lale virüse yenildi

Samsun'da ekiplerin üç kez aşı için kapısını çaldığı 26 yaşındaki Lale Duran, bir türlü aşıya ikna olmadı. Katıldığı bir cenazede koronavirüs kapan genç kız, yoğun bakımda hayatını kaybetti.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:11 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:11
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Samsun Bafra'da yaşayan Lale Duran (26), anne ve babasıyla birlikte gittikleri cenazede Kovid-19'a yakalandı.

Akşam'ın haberine göre durumu ağırlaşan genç kız Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Lale, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

AŞILANAN AİLESİ SAĞLIKLI

Duran Ailesi'nin evinin önüne 3 kez aşı aracı geldiği, anne ve babası Kovid-19 aşısı olurken, Lale'nin ise ısrarlara rağmen aşı yaptırmadığı öğrenildi. Evlatlarını kaybeden çiftin virüsü yendiği, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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