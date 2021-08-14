Aşı olmayı 3 kez reddeden Lale virüse yenildi

14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:11 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:11

Samsun Bafra'da yaşayan Lale Duran (26), anne ve babasıyla birlikte gittikleri cenazede Kovid-19'a yakalandı.

Akşam'ın haberine göre durumu ağırlaşan genç kız Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Lale, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



AŞILANAN AİLESİ SAĞLIKLI

Duran Ailesi'nin evinin önüne 3 kez aşı aracı geldiği, anne ve babası Kovid-19 aşısı olurken, Lale'nin ise ısrarlara rağmen aşı yaptırmadığı öğrenildi. Evlatlarını kaybeden çiftin virüsü yendiği, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.