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Diyarbakır'da 3 binaya asılan IKBY bayrakları toplandı

Diyarbakır'da faaliyet gösteren bazı bölge partilerinin bulundukları binalara, polis servis aracına bombalı araçla yapılan saldırı sonrası asılan ve kamuoyunda tepki uyandıran Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrakları nedeniyle polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Balkonlardaki bayraklar toplanırken, partilerde arama yapılıyor.

DHA19 Aralık 2022 Pazartesi 16:21 - Güncelleme:
Diyarbakır'da 3 binaya asılan IKBY bayrakları toplandı
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Diyarbakır'da faaliyet yürüten PAK, PSK ve Azadi Hareketi'nin bulunduğu binalara, 16 Aralık'ta çevik kuvvet aracına bombalı araçla düzenlenen saldırı sonrası, 17 Aralık'ta asılan IKBY bayrakları kamuoyunda tepkiye neden oldu. Savcılık tarafından alınan kararla binalara giren İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, balkonlara asılan bayrakları indirirken, olay yeri inceleme ekipleri de parmak izi çalışması yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı materyaller ise incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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