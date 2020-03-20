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Asılsın Kovid-19 paylaşımına adli işlem

Aydın'da, Kuşadası ilçesine ait bir fotoğrafa yer verilerek “Koronavirüsten ilk ölüm” şeklinde asılsız ve provokatif paylaşım yapan 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

IHA20 Mart 2020 Cuma 10:53 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 10:53
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Türkiye ve dünyada Korona virüsle ilgili mücadeleler sürerken, sosyal medyada da halkı korku ve paniğe sevk edecek çok sayıda asılsız paylaşım yapılıyor. Vatandaşların günlük yaşamının parçası haline gelen salgınla ilgili neredeyse her şeyi, sosyal medya aracılığı ile birbirine ilettiği bugünlerde dijital dünyada çok sayıda asılsız ve kasıtlı paylaşım dolaşıyor.

Aydın’da önceki gün Kuşadası ilçesine ait bir fotoğrafa yer verilerek “Korona virüsten ilk ölüm” şeklinde asılsız ve provokatif paylaşım yapılmış, İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel iddiaları yalanlamıştı.

Halkı korku ve paniğe sürüklemek amacıyla yapılan paylaşımın harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazilli ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlükleriyle birlikte gerçekleştirdikleri operasyonda sosyal medyada söz konucu paylaşımı yayan Efeler ilçesinde 2, Nazilli ilçesinde 2 ve Kuşadası ilçesinde de 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli tespit edildi. Korona virüs salgınıyla ilgili olarak sosyal medya platformlarında yanlış bilgilendirmek suretiyle algı ve provakasyon amaçlı paylaşım yapan şüpheliler hakkında "halkı galeyana getirmek ve provakatif algı oluşturmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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