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Asılsız ihbarda bulunan şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da enkaz altında kaldığına ilişkin asılsız ihbarda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

AA11 Mart 2023 Cumartesi 22:12 - Güncelleme:
Asılsız ihbarda bulunan şüpheli gözaltına alındı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde AFAD ve polis ekiplerine enkaz altında kaldığına ilişkin asılsız ihbarda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

AFAD ve polis ekiplerini arayan 25 yaşındaki E.G, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan Malatya'da Zaviye Mahallesi Külliye Sokak'taki Meryem Sitesi'nde enkaz altında kaldığı ihbarında bulundu.

Bölgeye yönlendirilen AFAD ve polis ekipleri, kısmen çöken binanın enkazında herhangi bir canlı olup olmadığını araştırdı.

E.G. ile telefondan iletişime geçen ekipler, sinyalin bölgeden iki sokak ilerideki Kuğulu Sokak'tan geldiğini tespit etti.

İmece Sitesi'nde olduğu belirlenen E.G, polis ekiplerine binanın giriş katındaki eve duş almak için geldiğini ve uyuduğunu söyledi.

Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

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