İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2021 Salı / 24 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,8401
  • EURO
    13,4379
  • ALTIN
    687.885
  • BIST100
    1850.48
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aşırı sağanak nedeniyle dere taştı! Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi
Güncel

Aşırı sağanak nedeniyle dere taştı! Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aşırı sağanaktan dolayı Kırkavak Deresi bazı yerlerde yatağından taştı.

AA28 Aralık 2021 Salı 22:54 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 22:54
ABONE OL

Uzunköprü'de dün gece başlayan sağanak öğleden sonra şiddetini artırdı. İlçede metrekareye 24 saatte 60 kilograma yakın yağış düştü.

Yollarda su birikintileri oluştu, bazı bodrum katlara su girdi. Aşırı yağış nedeniyle Kırkavak Deresi bazı bölgelerde yatağından çıktı.

Uzunköprü Belediyesi ve AFAD ekipleri ilçede çalışmalarına devam ediyor.

AFAD ekipleri Atatürk Mahallesi Vakıf Sitesi'ndeki 48 hanenin sakinlerini tahliye etmeye başladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ilçeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Canalp, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan, Belediye Başkanı Özlem Becan iş makinasıyla tahliye edilen insanların bulunduğu alana gitti.

Canalp, AA muhabirine tüm kamu kurumlarının bölgede hazır vaziyette olduklarını söyledi.

Tahliye işleminin sürdüğünü ifade eden Canalp, "Üst katlara çıkmak isteyen vatandaşlarımız üst katlara çıkacaklar, diğer vatandaşlarımızı da Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna alacağız" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.