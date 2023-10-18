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Aşırı sağcı Le Pen'den İsrail'e sert tepki: Gazze'deki insani dram kabul edilemez

Fransa'da Macron'un muhalifi aşırı sağcı Le Pen, İsrail'in Gazze'deki hastane katliamına ilişkin, 'Yüzlerce sivilin, özellikle kadın ve çocukların öldüğü el-Ehli Baptist Hastanesindeki insani dram kabul edilemez.' dedi.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 15:59 - Güncelleme:
Aşırı sağcı Le Pen'den İsrail'e sert tepki: Gazze'deki insani dram kabul edilemez
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Fransa'da geçen yılki seçimlerde Emmanuel Macron'un rakibi olan aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin "kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

Le Pen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüzlerce sivilin, özellikle kadın ve çocukların öldüğü el-Ehli Baptist Hastanesindeki insani dram kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Fransız siyasetçi Le Pen, bu suçu işleyenlerin tespit edilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde acil bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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