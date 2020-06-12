12 Haziran 2020 Cuma 13:40 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 13:40

Türkiye’nin ne kadar büyük oranda önleyici güç haline geldiğini ispatlayan nitelikte bir olay yaşandı. Avrupa Birliği’nin Birleşmiş Milletler’in silah ambargosunun denetlenmesi için Nisan ayında başlattığı İrini Operasyonu’nu bahane eden Yunanistan, operasyonda yer alan savaş firkateyni Spetsai’ye Girit’in güneyinden geçerek Libya’ya doğru yol alan kargo gemisini kontrol etmesi için emir verdi. Operasyonun merkezi olan Roma’dan helikopter kaldırılmak istendi ancak Tanzanya bayraklı ve Çirkin adlı gemiye eşlik eden 3 Türk savaş firkateyni Gökçeada, Oruç Reis ve Gökçeada’dan “Bu gemi Türkiye Cumhuriyeti’nin koruması altındadır” cevabı gelince Roma, helikopteri geri çekti.

“EL KOL SALLAYIP GEÇİP GİTTİLER”

Diriliş Postası'nın haberine göre; Nisan ayında başladığında Yunan kamuoyunun büyük umutlarla “Türkiye’nin Libya’ya gönderdiği destek tarih olacak” diye desteklediği İrini Operasyonu böylece Akdeniz’in derin sularına gömülmüş oldu. Önceki günkü gelişme, Yunan kamuoyundaki coşku atmosferinin yerini öfkeye bıraktı. Avrupa Birliği destekli bir operasyonu Türkiye’nin “elini kolunu sallayarak” deldiği eleştirisi yapıldı. AB yetkililerinin Türkiye karşısında Yunanistan’ı yine yalnız bıraktığına dikkat çekildi. Görünüşe bakılırsa Atina’nın geleneksel politikası olan “Türkiye karşısında Avrupa Birliği üyeliği silahımı sonuna kadar kullanayım” şiarı yine Ankara tarafından derin bir darbeyle karşılaştı.

COŞKU YERİNİ ÖFKEYE BIRAKTI

Türk gemisinin durdurulmasına kesin gözüyle bakan sağcı Yunan hesapları, Türk firkateynleri devreye girip Yunan firkateynini etkisiz hale getirince bu defa birbirleriyle kavga etmeye başladı. Kendi ordusuna korkak eleştirisi yapan bir hesaba diğeri “3 Türk firkateyninin koruduğu bir gemiyi nasıl durduralım” diye dert yandı.

GERÇEĞİ SÖYLEDİ ATİNA GERİLDİ

Yunanistan’ın İtalya ile 2 gün önce imzaladığı münhasır ekonomik alan anlaşması üzerinden Türkiye’ye 12 mil dayatması yapma heveslerini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kursaklarda bıraktı.

Söz konusu anlaşmanın adaların egemenlik alanının kara parçasıyla eşit olmadığı gerçeğini perçinlediğini, Yunanistan’ın bu yöndeki tezlerini bizzat kendisi tarafından yıktığını vurgulayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun bu ifadeleri Komşu’da tatları kaçırdı. Ne diyeceğini bilemeyen medya, çareyi “Çavuşoğlu yine Yunanistan’a saldırdı” demekte buldu.