Asırlık ceviz ağacı olan kütüphaneyi görenler hayran kalıyor

AA 24 Kasım 2020 Salı 11:35 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 11:35

Mahallede yaşayanlar, bir süre önce boş alanda kütüphane ve dinlenme evi yaptırmak için girişimlerde bulundu.

Ancak arazideki asırlık ceviz ağacını kesmeye gönülleri razı olmayan mahalleliler, ağacı kesmeden binanın yapımına başladı.

İnşaat sürerken zarar verilmemesi için özen gösterilen ağaç, kütüphane ve dinlenme evi olarak kullanılan yapının çatısı ile girişindeki bölümün içinde kaldı.

Adeta binanın içinden geçen asırlık ağacı ve ilginç kütüphaneyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Mahalle muhtarı Zeki Alan, AA muhabirine, ceviz ağacının mahallede boş alanda bulunduğunu belirterek, "Mahalle büyüklerimiz ağaca zarar vermeden bu alana kütüphane ve dinlenme salonu yaptı. Büyüklerimiz ağacı koruyarak dinlenme, kitap okuma yerine uygun şekilde binayı da tasarladılar." dedi.

Kütüphanenin mahalle sakinlerince kullanıldığını ve çok beğenildiğini anlatan Alan, şöyle devam etti:

"İstesek ağacı keserek daha büyük kütüphane ve dinlenme salonu yapılabilirdik, amacımız ağacı ve doğayı korumak. Buradaki ceviz ağacı yüz yaşından daha fazla ama tam net bilemiyoruz. Ziraatçıları da getirip yaşını ölçtürmedik." diye konuştu.

- MAHALLE SAKİNLERİ DOĞAYA SAYGILI

Nevzat Bayındır da ilçenin en güzel mahallelerinden birinin Dikyar olduğunu söyledi.

Mahalle sakinlerinin doğaya saygılı olduğunu dile getiren Bayındır, "Büyüklerimiz ceviz ağacını kesmemek için böyle bir şey düşünerek asırlık ağacı koruma altına aldı. Burada çayımızı içiyor, kitabımızı okuyoruz." ifadelerini kullandı.

Binayı inşa edenlerden İbrahim Öztekin de kütüphaneyi yaparken ceviz ağacını muhafaza edecek şekilde planladıklarını aktararak, "Bu ağaç çocukluğumuzdan beri var, 100 yaşından daha fazla. Burayı görenler kütüphaneye ilgi gösteriyor." şeklinde konuştu.