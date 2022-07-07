Asırlık tesis Doğu Anadolu'nun tuz ihtiyacı karşılıyor

Tuz, geçen yıl "Kemah Doğal Kaynak Tuzu" adıyla coğrafi işaret aldı.

İlçe dağlarından çıkan ve yüzde 20'si tuz olan su, doğal kristalizasyon (katı ve sıvının birbirinden ayrılması) yöntemleri ile asırlık tesiste işleniyor.

Yılda ortalama bin ton üretilen ve Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye geneline pazarlanan tuzun, ilerleyen zamanlarda üretim kapasitesinin artırılmasıyla yurt dışına ihraç edilmesi hedefleniyor.

Hava sıcaklığı ve suyun durumuna göre üretimde zaman zaman düşüş ve yükselişler yaşanan tesiste, 25-30 kişiye de istihdam sağlanıyor.

- "GIDALARI UZUN SÜRE MUHAFAZA EDİYOR"

İşletme yetkilisi ve maden mühendisi Sıddık Sefa Tanrıkulu, AA muhabirine, "Kemah tuzu, salamura, turşu, peynircilik gibi gıda ürünlerinin yapımında ve sofrada kullanılıyor. Gıdaları uzun süre muhafaza ediyor. Erzincan tulum peynirinin yapımında en önemli etken madde yani olmazsa olmazı konumundadır." diye konuştu.

Kemah tuzuna yurt dışından talep olmasına rağmen üretim kapasitesinin şu an düşük seviyede olduğunu aktaran Tanrıkulu, "Şu an Erzincan bölgesinin ve ülkemizin ihtiyacına ancak yetmektedir. İlerleyen dönemlerde yurt dışına da ihraç edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, kaynak tuzlası olarak bilinen bölgenin yazılı kaynak olarak Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde de geçtiğini anlattı.