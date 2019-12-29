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Asistlerin kralı Caner Erkin

Kartal’ın sol beki, G.Birliği maçında Atiba’nın attığı 4. golün pasını vererek bu sezonki asist sayısını 7’ye çıkardı. Asist krallığında zirvede yer alan Caner’i Visca ve Guilherme takip ediyor.

Star Spor29.12.2019  00:15 - Güncelleme: 29.12.2019  08:01


BEŞİKTAŞ, G,Birliği engelini farklı aşarken maça damga vuran isimlerden biri de Caner Erkin oldu. Savunmanın solunda görev yapan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Atiba Hutchinson’ın 90+1’de attığı 4’üncü golün pasını vererek bu sezonki asist sayısını 7’ye çıkardı. İlk yarıda 17 maçın 16’sında forma giyen Caner, asist krallığında zirvede yer alırken, onu 6’şar asistle Başakşehir’den Edin Visca ile Yeni Malatya’dan Guilherme takip etti. Caner Erkin, ilk yarıda 7 asist, 2 golle Kartal’ın en fazla skora katkı veren ismi olurken Atiba 4 gol, 3 asist; Burak da 5 gol, 3 asistle oynadı.

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