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Asit kuyusu faciası: 2 ölü

Eskişehir'de bir fabrikaya ait ek bina inşaat sahasında bulunan asit kuyusuna düşen iş yeri sahibi ile onu kurtarmaya çalışan işçi hayatını kaybetti.

AA28 Eylül 2021 Salı 15:02 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 15:20
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Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın sahiplerinden Bayram Kurtuluş (60), inşaat çalışmasını kontrol ettiği sırada kapağı açık olan asit kuyusuna düştü.

Durumu fark eden işçilerden Erkan Karahüyüklü, Kurtuluş'u kurtarmak için kuyuya girdi.

Çevredekiler tarafından kuyudan çıkarılan Kurtuluş ile Karahüyüklü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kurtarma çalışması sırasında asitten etkilenen 8 işçi ise aynı hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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