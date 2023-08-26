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Aşkener'in ittifakı yerden yere vuran çıkışına CHP'den cevap: Eleştiriler insafsızca...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'daki konuşmasında Millet İttifakı'na ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır sözlerle yüklendi. 'Adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik' ifadesini kullanan Akşener, yerel seçimlere partisinin tek başına gireceğini açıkladı. CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir programda Akşener'in sözlerini 'İnsafsızca eleştiri' olarak nitelendirdi.

26 Ağustos 2023 Cumartesi 23:58 - Güncelleme:
Aşkener'in ittifakı yerden yere vuran çıkışına CHP'den cevap: Eleştiriler insafsızca...
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Seçimlerde alınan mağlubiyetin ardından Millet İttifakı'na ağır eleştiriler getiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'da partisi tarafından düzenlenen programda konuştu.

Akşener, Malazgirt Zaferi'nin 952'nci, Büyük Taarruz'un 101'inci yıldönümü çerçevesinde düzenlenen programda eski ortaklarını zehir zemberek sözlerle eleştirdi.

İTTİFAK ORTAKLARINI YERDEN YERE VURDU

Eski ortaklarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen püsküren Akşener, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Biz milletin çağrısını dile getirdiğimiz için yankı odalarında ihanetle, iş birlikçilikle, iktidara yanlamakla suçlandık." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı desteklediğine işaret ederek, "Ben bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için elimden geleni yaptım. Hiçbir kişisel beklentim olmadan onları destekledim ama onların yolunun kapatanlara engel olamadım." dedi.

"BEN SUSTUM AMA YÜZDE 60 İLE KAZANIRIZ DİYENLER SUSMADI"

Akşener eleştirilerinin devamında şu şu ifadeleri kullandı:

"Hataları ile yüzleşmesi gerekenler fırsatı kendi kabahatlerini gizlemek için kullandılar. Ben sustum ama yüzde 60 ile kazanırız diyenler susmadı. Bilimsel verileri masaya koyan ben sustum, verileri yırtıp atanlar susmadı. Seçimin faturasını bize yüklemeye çalıştılar."

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ittifak ortaklarına yönelik bu sert sözlerine ise CHP'den cevap geldi.

CHP'Lİ TEKİN'DE AKŞENER'E CEVAP: İNSAFSIZCA ELEŞTİRİLER

Tv100'de katıldığı programda açıklamalarda bulunan CHP Eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Akşener'in eleştirilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamasında Meral Akşener'in seçimden önce masayı devirmesinin 'normal' olduğunu ifade eden Tekin, "Seçim sürecinde iyi bir sonuç alınmadığı için çok ağır cümlelerle CHP'nin hedef tahtasına oturtulması çok insafsızca eleştirilerdir." dedi.

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