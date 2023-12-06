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Asker eğlencesi katliama döndü: 9 yaralı

Balıkesir'de asker eğlencesinde aralarında husumet bulunan aileler arasında kavga çıktı. Kavgada 9 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

İHA6 Aralık 2023 Çarşamba 00:19 - Güncelleme:
Asker eğlencesi katliama döndü: 9 yaralı
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde asker eğlencesi esnasında kavga meydana geldi.

Bozyokuş Mahallesi'nde sokakta yapılan asker eğlencesi sırasında M.Y.K. isimli şüpheli, aralarında husumet bulunan ailenin bulunduğu noktaya doğru ateş ederken, sonra aynı tüfekle diğer şüpheli E.K. de ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheliler biri yakalandı. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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