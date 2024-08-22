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Asker eğlencesinde polise mukavemet: 2 gözaltı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde asker eğlencesinde havaya ateş edilmesi üzerine silaha el koymak isteyen polise mukavemet eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA22 Ağustos 2024 Perşembe 07:41 - Güncelleme:
Asker eğlencesinde polise mukavemet: 2 gözaltı
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71 Evler Mahallesi Yeşilhat Sokak'ta düzenlenen asker eğlencesinde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Şüphelinin silahına el koymak isteyen ekiplere, eğlenceye katılan bir grup mukavemet gösterdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

Ekiplerin çabasıyla güçlükle sonlandırılan olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, kalabalığı dağıtmak için anons yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, çok sayıda boş kovanın bulunduğu sokakta çalışma gerçekleştirdi.

Olay sırasında bir araca binerek uzaklaşan kişilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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