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Askerdeki baba, bebeğinin kalp atışlarını görüntülü arayarak dinle

Adıyaman'da Zehra Tanyıldız, Edirne'nin İpsala ilçesinde vatani görevini yapan eşine, bebeğinin kalp atışını görüntülü arayarak dinletti. Doktor Mehmet Salıcı, Zehra Tanyıldız'ın muayeneye yalnız geldiğini ve eşinin asker olduğunu öğrenince kendisine sürpriz yapmak istediklerini söyledi.

AA26 Ağustos 2021 Perşembe 17:03 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 17:03
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5 aylık hamile olduğu öğrenilen Zehra Tanyıldız, Kahta Devlet Hastanesine kontrole gitti. Eşi Hikmet Tanyıldız, muayene sırasında bebeğinin kalp atışını dinleyeceğini öğrenince Edirne'de askerde olduğu için kendisine eşlik edemeyen eşini görüntülü aradı.

Kadın Hastalıkları Doktoru Mehmet Salıcı'nın yardımıyla asker baba adayı, anne karnındaki bebeğinin kalp atış sesini dinledi. Bebeğin sesini duyan baba, asker selamı vererek duygusal anlar yaşadı.

Doktor Mehmet Salıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zehra Tanyıldız'ın muayeneye yalnız geldiğini ve eşinin asker olduğunu öğrenince kendisine sürpriz yapmak istediklerini söyledi.

Salıcı, "Zehra hanım eşinin 5 aydır hamilelik sürecini göremediğini söyledi. Ben de 'Babasına çocuğunun kalp sesini dinletelim.' dedim ve kendisine sürpriz yapalım istedik. Babaya böyle bir sürpriz gerçekleştirdik. Aile için güzel bir moral ve motivasyon oldu." dedi.

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