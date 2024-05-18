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Askeri araç devrildi: 11 asker yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın devrildiği kazada 11 asker yaralandı.

DHA18 Mayıs 2024 Cumartesi 14:34 - Güncelleme:
Askeri araç devrildi: 11 asker yaralandı
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Başkale'ye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı İran sınırındaki Yeşilbulak mezarında, sabah saatlerinde devriye görevi yürüten askeri araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi. Kazada 11 asker yaralandı. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı askerler, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 6 asker, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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