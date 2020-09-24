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Askeri araç devrildi: 5'i asker 16 yaralı

Kilis sınır hattında görev yapan askeri araç devrildi. Yaşanan kazada 5'i asker 16 kişi yaralandı.

AA24 Eylül 2020 Perşembe 12:12 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 12:17
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Alınan bilgiye göre, sınır hattında görev yapan askerler, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren bir grup Suriyeli düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenleri Demirışık Hudut Karakolu'na götüren askeri aracın devrilmesi sonucu 5'i asker 16 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman ile Kilis 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruç, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

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