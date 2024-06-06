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Askeri araç trafik kazasına karıştı! 1'i asker 3 yaralı

Malatya'da askerin aracın karıştığı trafik kazasında 1'i asker 3 kişi yaralandı.

IHA6 Haziran 2024 Perşembe 16:18 - Güncelleme:
Askeri araç trafik kazasına karıştı! 1'i asker 3 yaralı
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Kaza, 13.30 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Bölge Trafik Müdürlüğü önünde meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ istikametinden gelen 44 AAT 027 plakalı Nissan marka cip ile aynı yöne seyreden 45 ANC 339 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan cip karşı şeride geçip askeri personelin kullandığı 44 HB 893 plakalı Toyota marka pikaba çarptı. Kazada, 1'i asker 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın'ında olay yerine gelerek bilgi aldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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