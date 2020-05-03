Askeri birliklerdeki Kovid-19 tedbirleri sürüyor

AA 03 Mayıs 2020 Pazar 21:40 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 21:40

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, birliklerdeki yemekhane ve gazino gibi ortak kullanım alanlarından fotoğraflara yer verildi.

Paylaşımda, "Görünmeyen düşman #COVID19 virüsüne karşı aldığımız tedbirler kapsamında, Mehmetçiklerimizin ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına uymasına azami dikkat gösteriliyor. #COVID19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." ifadesi de yer aldı.