İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1553
  • EURO
    6,8494
  • ALTIN
    317.049
  • BIST100
    110398
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Askeri casusluk'' savcısı Kılınç'a 15 yıla kadar hapis istemi
Güncel

''Askeri casusluk'' savcısı Kılınç'a 15 yıla kadar hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapmasında aranırken Yunanistan'a kaçma hazırlığında yakalanan İzmir'deki 'askeri casusluk' davasının savcısı Zafer Kılınç'ın yargılanmasına devam edildi.

AA03 Mart 2020 Salı 16:58 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 16:58

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kılınç ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak'ın, dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından duruşma savcısı söz alarak esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Sanığın örgütün talimatlarıyla soruşturmalar yürütüp davalar açtığına yer verilen mütalaada, örgüt mensuplarıyla irtibatını gösteren HTS kayıtlarına yer verildi.

Örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı belirtilen sanığın, darbe girişiminin ardından firar ettiği ve örgüte ait gaybubet (hücre evi) evlerinde saklandığına dair delillerin yer aldığı mütalaada, Mustafa Bilgili ile Halil İbrahim Kütük ile kaldıkları yerde parmak izinin bulunduğu kaydedildi.

Mütalaada, sanığın örgüte para yardımında bulunduğuna dair MASAK raporu da yer aldı.

Kılınç'ın Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı vurgulanan mütalaada, üzerinde bulunan parayı kendisini yakalayan kolluk görevlisine rüşvet olarak teklif ettiği bildirildi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın örgütün nihayi hedeflerinden haberdar olduğunu ve suçu yargı görevini yürüttüğü sırada işlediğini vurgulayarak, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan alt sınırdan uzaklaşılıp 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Kılınç'ın avukatı, mütalaaya karşı savunma için ek süre ve tahliye talep etti.

Zafer Kılınç da savunma için süre ve tahliye talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme, sanık ve avukatına savunma için süre verilmesine karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, davayı erteledi.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tokat gibi tepki: Elini sıkmadı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'
'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'

'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme
Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme

'Putin'in bunun dışında başka seçeneği yok'
'Putin'in bunun dışında başka seçeneği yok'

'Putin'in bunun dışında başka seçeneği yok'

Rejimi körelten strateji
Rejimi körelten strateji

Rejimi körelten strateji
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.