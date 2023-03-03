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Askeri fabrikalarda konteyner ev üretiliyor

Milli Savunma Bakanlığı, askeri fabrikalarda üretimi tamamlanan konteynerlerin tırlarla deprem bölgesindeki illere gönderildiğini bildirdi.

AA3 Mart 2023 Cuma 19:50 - Güncelleme:
Askeri fabrikalarda konteyner ev üretiliyor
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Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüz tarafından askeri fabrikalarımızda konteyner üretimine devam ediyoruz. Üretimi tamamlanan konteynerleri tırlarla deprem bölgesindeki illere gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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