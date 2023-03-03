Askeri fabrikalarda konteyner ev üretiliyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüz tarafından askeri fabrikalarımızda konteyner üretimine devam ediyoruz. Üretimi tamamlanan konteynerleri tırlarla deprem bölgesindeki illere gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.
Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğümüz tarafından askerî fabrikalarımızda konteyner üretimine devam ediyoruz. Üretimi tamamlanan konteynerleri tırlarla deprem bölgesindeki illere gönderiyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2023
El Ele Aşıyoruz ���� pic.twitter.com/dlvKqlFUsj