Askeri harcamalar 1.8 trilyon dolara ulaştı: İtici güç ABD

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'nün (SIPRI) son raporuna göre, 2018 yılında dünya devletleri 1.8 trilyon dolarlık askeri harcama yaptı. ABD ve NATO müttefikleri bu harcamanın yarısından fazlasını oluşturuyor. En çok harcamayı yapanlar arasında dikkat çeken ülke Washington yönetimin sıkı dostu Suudi Arabistan. Hindistan ise Suudi Arabistan'ı takip ediyor.

Pentagon’daki eski güvenlik politikası analisti Michael Maloof, Suudi Arabistan ve Hindistan’ın bu harcamların çoğunu politik nedenlerle yaptığını söylüyor. Maloof, özellikle Riyad yönetiminin ABD'den büyük miktarda silah almasının arkasında ''diğer meselelerde imtiyaz'' sahibi olma çabasının olduğunu belirtiyor.

Maloof'a göre Trump yönetimi özellikle askeri yatırım veya harcamalar konusunda güvenli ittifaklardan daha çok, silah üreticilerinin çıkarları doğrultusunda hareket ediyor.

RUSYA VE ÇİN BAHANESİ

Analistler, her zaman aç olan yerel askeri sanayinin ve silah tüccarlarının işinin, ''Rusya ve Çin'den tehdit geliyormuş'' algısıyla kolaylaştırıldığını ileri sürüyor.

Rus yayın organı RT'ye konuşan eski bir diplomat olan İngiliz Amerikan Güvenlik Bilgi Konseyi (BASIC) üst düzey politika danışmanı Ted Seay konuyu şöyle özetliyor:

''Daha büyük savunma bütçeleri için ''iyi bir sebepleri'' yok. Aslına bakarsanız Avrupa kıtasındaki istikrarsızlığın nedeni oluşturulan ''Rus tehdidi korkusu'' algısıdır. Örneğin Letonya veya Polonya’yı daha çok askeri harcamayla ilgili bir çözüm bulmaya zorlayan bir askeri durum yok. Bu dönemde yok. Ancak, çatışma yaratma ve NATO ülkelerini iyi bir sebep olmadan daha fazla para harcamaya teşvik etme niyetinde olan insanlar var.''

Ancak SIPRI verilerine göre Polonya’nın askeri bütçesi 2018’de yüzde 8,9 artarak 11,6 milyar dolara çıkarken, Letonya askeri harcamaları da aynı dönemde yüzde 24’e çıkararak arttırdı. NATO’da bulunmayan Bulgaristan ve Ukrayna yakından takip ederek harcamalarını sırasıyla yüzde 23 ve 21 oranında artırdı.

ABD EN ÇOK HARCAMA YAPANLARIN 8 ÜLKENİN TOPLAMINDAN FAZLA HARCAMA YAPTI

ABD, 2018'de bu alanda en fazla harcama yapan 8 ülkenin harcamalarının toplamından daha fazla harcama yaptı. NATO'nun toplam askeri harcamaları ise küresel savunma harcamalarının yüzde 53'ünü oluşturdu.

Çin, 2018’de en çok harcama yapan 5 ülkeden biri olarak ABD'ye rakip oldu. Çin'i 61.4 milyar dolarlık harcamasıyla 6. sırada yer aldı.