Askeri helikopter yüksekten düşen çocuk için havalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçesinde yüksekten düşerek ağır yaralandığı bildirilen 3 yaşındaki çocuk, askeri helikopter ile Siirt kent merkezine götürüldü.

Yaralanan çocuk, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.