MSB: F-35 ve S-400'lerin teslim sürecinin devam ettiğini bildirdi
Askeri kaynaklar, S-400’lerin teslimatı ile ilgili de planlananın dışında bir değişiklik olmadığı, F-35'lerin teslim süreciyle ilgili ABD ile bütün koordinasyonların ve pilotların eğitiminin devam ettiğini bildirdi.
- AA-İHA
Askeri kaynaklar, F-35’lerin ekipmanlarının Türkiye’ye teslimatının askıya alındığı haberlerine yönelik, teslim süreci ile ilgili görüşmelerin ve koordinasyonların sürdüğünü, ayrıca pilotların eğitimlerinin de devam ettiğini belirtti. S-400’lerin teslimatı ile ilgili de planlananın dışında bir değişiklik olmadığı, faaliyetlerin planlandığı şekilde devam ettiği, herhangi bir aksaklığın söz konusu olmadığı kaydedildi.
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