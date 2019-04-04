MSB: F-35 ve S-400'lerin teslim sürecinin devam ettiğini bildirdi

Askeri kaynaklar, F-35’lerin ekipmanlarının Türkiye’ye teslimatının askıya alındığı haberlerine yönelik, teslim süreci ile ilgili görüşmelerin ve koordinasyonların sürdüğünü, ayrıca pilotların eğitimlerinin de devam ettiğini belirtti. S-400’lerin teslimatı ile ilgili de planlananın dışında bir değişiklik olmadığı, faaliyetlerin planlandığı şekilde devam ettiği, herhangi bir aksaklığın söz konusu olmadığı kaydedildi.