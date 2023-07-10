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Askeri kaynaklar: Rusya-Ukrayna barış masası İstanbul'da kurulur

Türkiye, Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin de adresi olarak öne çıkıyor. Askeri kaynaklar, iki ülke ile diyalog halindeki tek ülkenin Türkiye olması nedeniyle, muhtemel barış görüşmelerinin merkezinin İstanbul olacağına işaret ediyor.

Yeni Şafak10 Temmuz 2023 Pazartesi 07:58 - Güncelleme:
Askeri kaynaklar: Rusya-Ukrayna barış masası İstanbul'da kurulur
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Ukrayna lideri Zelenski'nin bütün dünyanın dikkatle takip ettiği Türkiye ziyareti, Ankara'nın muhtemel barışta arabulucu rolünü yeniden gündeme getirdi. Askeri kaynaklar, "Eninde sonunda anlaşma olacaksa İstanbul dışında bir yerde olma ihtimali yok. Rusya'nın bu şartlarda başka yerde anlaşma yapma ihtimali yok" diyor.

500 günün geride kaldığı Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye, en başından günümüze taraflarla görüşebilen tek ülke. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bütün dünyanın dikkatini çeken İstanbul ziyareti, Ankara'nın olası bir barışta arabulucu rolünü tekrar gündeme getirdi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Hem Rusya hem de Ukrayna ile aktif diyaloğa sahip tek ülke olması nedeniyle her türlü olumlu sürecin Türkiye'de ilerleyeceğini belirten askeri kaynaklar, "Eninde sonunda bir anlaşma olursa bu anlaşma Türkiye'de olacak. İstanbul dışında bir yerde olma ihtimali yok. Rusya'nın bu şartlarda başka bir yerde anlaşma yapma ihtimali bulunmuyor. İki tarafla da konuşabilen tek ülkenin Türkiye olması bu ihtimali güçlendiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Muhtemel barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına Rusya'nın da sıcak bakacağını belirten kaynaklar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Türkiye'ye geleceğinin açıklanmasının, bu sürecin Türkiye liderliğinde ilerleyeceğinin net bir göstergesi olduğu görüşünde.

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