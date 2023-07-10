Ukrayna lideri Zelenski'nin bütün dünyanın dikkatle takip ettiği Türkiye ziyareti, Ankara'nın muhtemel barışta arabulucu rolünü yeniden gündeme getirdi. Askeri kaynaklar, "Eninde sonunda anlaşma olacaksa İstanbul dışında bir yerde olma ihtimali yok. Rusya'nın bu şartlarda başka yerde anlaşma yapma ihtimali yok" diyor.

500 günün geride kaldığı Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye, en başından günümüze taraflarla görüşebilen tek ülke. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bütün dünyanın dikkatini çeken İstanbul ziyareti, Ankara'nın olası bir barışta arabulucu rolünü tekrar gündeme getirdi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Hem Rusya hem de Ukrayna ile aktif diyaloğa sahip tek ülke olması nedeniyle her türlü olumlu sürecin Türkiye'de ilerleyeceğini belirten askeri kaynaklar, "Eninde sonunda bir anlaşma olursa bu anlaşma Türkiye'de olacak. İstanbul dışında bir yerde olma ihtimali yok. Rusya'nın bu şartlarda başka bir yerde anlaşma yapma ihtimali bulunmuyor. İki tarafla da konuşabilen tek ülkenin Türkiye olması bu ihtimali güçlendiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Muhtemel barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına Rusya'nın da sıcak bakacağını belirten kaynaklar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Türkiye'ye geleceğinin açıklanmasının, bu sürecin Türkiye liderliğinde ilerleyeceğinin net bir göstergesi olduğu görüşünde.