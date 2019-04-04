Askeri kaynaklardan 'İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti'ne ilişkin açıklama
Askeri kaynaklar, İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin 'Yönergede yer alan hususlara aykırı hareket edilmesi nedeniyle törenin insicamının bozulması ve Anıtkabir'in saygınlığına gölge düşürülmesi rahatsızlık yaratan husus olmuştur.' değerlendirmesinde bulundu.
- AA
Askeri kaynaklar, İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin "Yönergede yer alan hususlara aykırı hareket edilmesi nedeniyle törenin insicamının bozulması ve Anıtkabir'in saygınlığına gölge düşürülmesi rahatsızlık yaratan husus olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
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