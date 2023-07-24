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Askeri personelin silahı çalındı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir hırsız girdiği evden birtakım ziynet eşyasının yanında Kuşadası'nda görevli jandarma personelinin de silahını çalıp kaçarken, polis ekipleri şahsı bulmak için çalışma başlattı.

IHA24 Temmuz 2023 Pazartesi 01:46 - Güncelleme:
Askeri personelin silahı çalındı!
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir hırsız girdiği evden birtakım ziynet eşyasının yanında Kuşadası'nda görevli jandarma personelinin de silahını çalıp kaçarken, polis ekipleri şahsı bulmak için çalışma başlattı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1511 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma'da görevli bir asker, saat 23.30 sıralarında uyumak için odasına gitti. Bir süre sonra uykudan uyanan asker evde garip bir şey olduğunu sezdi. Çekmeceye koyduğu silahını kontrol eden asker, silahının orada olmadığını gördü ve hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi. Çevre kameralar incelmeye alınırken, silahı çalan hırsız için yoğun bir çalışma başlatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ise hırsızın evin kapısını kart yoluyla açabileceği üstünde dururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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