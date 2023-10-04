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Askeri tesise sahte pilot kimliğiyle sızmaya çalışan terörist yakalandı

Giresun İl Jandarma Komutanlığı'nın sosyal tesislerine sahte pilot kimliğiyle girmeye çalışan bir kişi yakalandı. Terörist ifadesinde 81 il için benzer talimat verildiğini anlattı. Sahte kartta sınıf kısmına yanlışlıkla rütbe yazıldığı ve aslına aykırı şekilde Kara Kuvvetleri logosu kullanıldığı öğrenildi.

Yeni Şafak4 Ekim 2023 Çarşamba 10:19 - Güncelleme:
Askeri tesise sahte pilot kimliğiyle sızmaya çalışan terörist yakalandı
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Terör örgütü PKK'nın Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na düzenlediği saldırının ardından, yeni bir eylem için talimat verdiği ortaya çıktı. Terör örgütünün askeri tesislere sahte kimliklerle girmeye çalışacağı öğrenildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Giresun İl Jandarma Sosyal Tesisleri'ne sahte pilot teğmen kimliğiyle girmeye çalışan bir kişi görevli jandarma personeli tarafından yakalandı. Ele geçirilen kişinin PKK/YPG üyesi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin aynı zaman üniversite 1. sınıf öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Sorgulanan şüpheli, 81 ilde askeri bölgelere sahte kimliklerle giriş yapmaya çalışılacağını itiraf etti.

BÜTÜN İLLER UYARILDI

Polis, 81 ilin askeri tesislerine konuyla ilgili ikaz yazısı yazdı. Sahtesi üretilen teğmen kartının orijinal kimliğe uymadığı, yanlış hazırlandığı ortaya çıktı. Sahte kartta sınıf kısmına yanlışlıkla rütbe yazıldığı ve aslına aykırı şekilde Kara Kuvvetleri logosu kullanıldığı öğrenildi.

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