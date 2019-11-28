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Askeri yasak bölgede yakalanan iki Yunan askerinin yargılanmasına başlandı

Edirne'de geçen yıl askeri yasak bölgede yakalanan iki Yunan askerinin yargılanmasına başlandı.

  • AA
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Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı'ndaki karakolda görevli Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis katılmadı.

Mitretodis ve Kouklatzis'in Edirne Barosuna kayıtlı avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel salonda hazır bulundu, duruşmayı Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Sotiria Theocharidi de takip etti.

- AVUKAT YALÇINTUĞ: "SINIRI YANLIŞLIKLA GEÇTİLER"
 

Sanık Mitretodis'in avukatı Yalçıntuğ, iddianamedeki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin sınırı yanlışlıkla geçtiğini ileri sürdü ve beraatini istedi.

Sanık Kouklazis'in avukatı Özel de iki askerin olay günü zeminin karla kaplı olması yüzünden sınırı geçtiklerini fark etmediklerini savunarak, suç unsurlarının oluşmadığını öne sürdü.

Özel, olay yerinde keşif yapılması talebinde bulunarak, müvekkilinin askeri ve şahsi eşyasının iadesini talep etti.

Mahkeme, sanıkların ifadelerinin alınmasına, olay yerindeki askerlerin tanık olarak dinlenmesine ve el konulan eşyaya ilişkin talebin hükümle değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- 5,5 AY TUTUKLU KALAN SANIKLAR TAHLİYE EDİLMİŞTİ
 

Geçen yıl 1 Mart'ta 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı sınır birliği ekipleri, devriye sırasında Pazarkule yakınlarında Yunan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki iki askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığına teslim edilmişti.

İki asker, "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik, Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis'in "askeri yasak bölgeye girmek" suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

Askerler, 14 Ağustos'ta tahliye edilmişti.

Polis ilk kez kullandı, sivil toplum örgütleri ayağa kalktı

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