29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7853
  • 6,5333
  • 259.439
  • 94.157
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Askeri yasak bölgeye kanoyla girdi

Edirne'de askeri yasak bölge sınırları içerisindeki nehirde kano ile seyreden kişi yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, sınır birliği askerleri Orhaniye köyü sınır bölgesindeki nöbetleri sırasında Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'nin Türk tarafında kano ile ilerleyen bir kişiyi karaya çıkması için uyardı.

Karaya çıkarılan bu kişi bir sosyal proje kapsamında çeşitli ülkelerde kano turu yaptığını belirtti.

İngiltere uyruklu A.J.B, önce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi daha sonra İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Buradaki işlemlerinin tamamlanması sonrası A.J.B. Yunanistan'a gitmek istediğini belirtti.

A.J.B, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a geçti.

İmamoğlu ve Küçükkaya´nın otel buluşmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

75 yıl aradan sonra ana vatanlarındalar

75 yıl aradan sonra ana vatanlarındalar

İşsiz annelere günlük 80 lira destek

İşsiz annelere günlük 80 lira destek

Meteoroloji 9 il için uyardı: Sel, heyelan ve yıldırım düşmesine dikkat

Meteoroloji 9 il için uyardı: Sel, heyelan ve yıldırım düşmesine dikkat

Yavuz yola çıktı... Donanma koruyacak

Yavuz yola çıktı... Donanma koruyacak

Bakan Soylu'dan '3600 ek gösterge' açıklaması

Bakan Soylu'dan '3600 ek gösterge' açıklaması

2 gündür haber alınamıyordu... Eski şoförü ölü bulundu

2 gündür haber alınamıyordu... Eski şoförü ölü bulundu

'Beyaz altın' böyle görüntülendi

'Beyaz altın' böyle görüntülendi

Galatasaray'dan sürpriz transfer

Galatasaray'dan sürpriz transfer
 

POPÜLER HABERLER

Binali Yıldırım’ın yeni klibi izlenme rekorları kırdı!

Binali Yıldırım’ın yeni klibi izlenme rekorları kırdı!

Büyük talep var! En az iki hafta önceden...

Büyük talep var! En az iki hafta önceden...

Hangi meyve hangi saatte yenmeli?

Hangi meyve hangi saatte yenmeli?

Afrika Uluslar Kupası’nda tanıdık yüzler

Afrika Uluslar Kupası’nda tanıdık yüzler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA