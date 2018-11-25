Kırıkkale'de askeriyenin mühimmat deposunda hırsızlık

Kırklareli merkeze bağlı Üsküpdere köyünde hırsızlık olayının meydana geldiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmalarda 55’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı kullanılmayan mühimmat depo kapısının oksijen kaynağı kullanılarak kesilmeye çalışıldığı ve metal kapıya ait parçaların çalındığı tespit edildi. Faillerin yakalanması için arama çalışmaları başlatılırken, cumhuriyet savcısının talimatı ile olayla ilgili soruşturma başlatıldı.