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Güncel

Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit

Mersin Valiliği, askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu, 10 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yaralı askerlerin tedavileri sürüyor.

AA27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:11 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:55
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Alınan bilgiye göre, Mut- Karaman yolu Sertavul mevkisinde askerlerin bulunduğu otobüs devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre sürücünün yaşamını yitirdiği, 5 askerin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan 10 kişi Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BAKAN ALBAYRAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI 

Bakan Albayrak: Mersin'den acı bir haber aldık. Elim bir kaza neticesinde beş kahraman askerimiz şehit oldu, yaralılarımız da var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı erlerimize acil şifa, yakınlarına da sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

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